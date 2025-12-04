Попытка покурить на автозаправке в Улан-Удэ закончилась задержанием Попытавшегося покурить на заправке в Улан-Удэ задержали полицейские

Полицейские в Улан-Удэ задержали мужчину, который решил покурить на автозаправке, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Росгвардии. На АЗС сработала кнопка тревожной сигнализации.

В ведомстве рассказали, что охранник несколько раз сделал замечание нарушителю, однако тот их проигнорировал. Тогда, чтобы не допустить случайного возгорания, охранник попытался увести мужчину от топливных колонок. В ответ тот ударил сотрудника заправки в лицо.

Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали нарушителя. Уточняется, что подозреваемый уже был судим.

