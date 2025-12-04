Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Попытка покурить на автозаправке в Улан-Удэ закончилась задержанием

Попытавшегося покурить на заправке в Улан-Удэ задержали полицейские

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полицейские в Улан-Удэ задержали мужчину, который решил покурить на автозаправке, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления Росгвардии. На АЗС сработала кнопка тревожной сигнализации.

В ведомстве рассказали, что охранник несколько раз сделал замечание нарушителю, однако тот их проигнорировал. Тогда, чтобы не допустить случайного возгорания, охранник попытался увести мужчину от топливных колонок. В ответ тот ударил сотрудника заправки в лицо.

Прибывшие на место сотрудники ведомства задержали нарушителя. Уточняется, что подозреваемый уже был судим.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Москва — Сухум авиакомпании iFly закурила прямо в салоне самолета, а после поругалась с бортпроводницами. Дебоширку передали полиции, но позже заметили отдыхающей в одном из отелей в столице Абхазии.

