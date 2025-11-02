Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 19:51

Россиянка закурила в самолете, побеседовала с полицией и пошла загорать

Летевшая в Сухум россиянка закурила в самолете и получила небольшой штраф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирка рейса Москва — Сухум авиакомпании iFly закурила прямо в салоне самолета, а после поругалась с бортпроводницами, сообщил Telegram-канал Baza. Дебоширку передали полиции, но позже заметили отдыхающей в одном из отелей в столице Абхазии.

Во время полета россиянка утомилась от полета и решила покурить. Она прошла по салону с зажженной сигаретой в руках и направилась к туалету, не пытаясь скрыться от окружающих.

Стюардессы попросили ее прекратить курение и вернуться на место, однако пассажирка отказалась, продолжая спорить с экипажем. После посадки самолета нарушительницу передали полиции. Ее обязали выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей и отпустили.

Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после перепалки с бортпроводницей. Он занял кресло у аварийного выхода. Стюардесса попросила Нурмагомедова освободить место, однако он не стал этого делать. Тогда в спор вмешался бортпроводник. Боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие в ситуации. По его словам, стюардесса с самого начала разговора вела себя очень грубо, хотя поводов не было.

курение
штрафы
самолеты
полиция
отдых
россияне
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.