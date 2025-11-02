Россиянка закурила в самолете, побеседовала с полицией и пошла загорать Летевшая в Сухум россиянка закурила в самолете и получила небольшой штраф

Пассажирка рейса Москва — Сухум авиакомпании iFly закурила прямо в салоне самолета, а после поругалась с бортпроводницами, сообщил Telegram-канал Baza. Дебоширку передали полиции, но позже заметили отдыхающей в одном из отелей в столице Абхазии.

Во время полета россиянка утомилась от полета и решила покурить. Она прошла по салону с зажженной сигаретой в руках и направилась к туалету, не пытаясь скрыться от окружающих.

Стюардессы попросили ее прекратить курение и вернуться на место, однако пассажирка отказалась, продолжая спорить с экипажем. После посадки самолета нарушительницу передали полиции. Ее обязали выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей и отпустили.

Ранее бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса после перепалки с бортпроводницей. Он занял кресло у аварийного выхода. Стюардесса попросила Нурмагомедова освободить место, однако он не стал этого делать. Тогда в спор вмешался бортпроводник. Боец заявил, что сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие в ситуации. По его словам, стюардесса с самого начала разговора вела себя очень грубо, хотя поводов не было.