Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут

Магия происходит, когда два соуса встречаются в одной посуде. Пряный насыщенный мясной соус с томатами и бульоном, в котором варилась паста, соединяется с бархатным, тягучим сырным кремом. Паста впитывает оба, становясь невероятно вкусной.

500 г мясного фарша обжариваю на глубокой сковороде или в сотейнике до румяного цвета. Добавляю 1 упаковку приправы «Тако» (около 30–40 г), перемешиваю. 300 г помидоров (свежих или консервированных в собственном соку) нарезаю кубиками и добавляю к фаршу. Туда же вливаю 2 стакана (около 500 мл) мясного или овощного бульона. Довожу до кипения, засыпаю 300 г коротких макарон (перья, пенне) и варю на среднем огне под крышкой, периодически помешивая, пока паста не станет альденте, а соус не загустеет.

Параллельно готовлю сырный соус: в другой кастрюле растапливаю 2 ст. л. сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки и прогреваю, помешивая, 1–2 минуты. Вливаю 3/4 стакана (180 мл) молока и, энергично взбивая венчиком, довожу до загустения. Снимаю с огня, добавляю 1 стакан (около 100 г) тертого твердого сыра, перемешиваю до однородности, солю и перчу. Готовый сырный соус вливаю в кастрюлю с готовыми макаронами и мясом. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю и прогреваю минуту на маленьком огне. Подаю сразу, посыпав оставшимся тертым сыром.

