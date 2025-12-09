ТИЭФ'25
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гранатовый соус к мясу, на поджаристый хлеб и даже к сырникам: невероятно вкусный и простой — заменит все кетчупы и джемы. Этот густой, сладковато-пряный соус — идеальный хит для новогодней недели: он моментально превращает любое простое блюдо в торжественное. От стейка и котлет до запечённых овощей, сыра или творожных сырников — пара ложек, и всё заиграет по‑новому.

Для приготовления вам понадобится 700 г спелых гранатов (чтобы получить примерно 250 мл сока), 50 г сахара, 100 мл воды, 1 ч. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Извлеките зёрна из гранатов, переложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром и добавьте воду. Поставьте на средний огонь и варите около 10 минут, пока зёрна не станут мягкими. Затем тщательно разомните их толкушкой, чтобы выделилось как можно больше сока. Процедите массу через сито, отжимая мякоть, и верните чистый сок в кастрюлю. Добавьте лимонный сок и оливковое масло, проварите на медленном огне 5 минут. Крахмал разведите в небольшом количестве холодной воды и тонкой струйкой влейте в сок, интенсивно помешивая венчиком. Проварите соус ещё 5 минут, пока он не загустеет до консистенции жидкой сметаны. В самом конце приправьте солью и молотым перцем, перемешайте и полностью остудите. Для насыщенного вкуса выбирайте гранаты с тёмно-бордовой, почти коричневой кожурой — они самые сладкие.

Ранее мы рассказывали какой один ингредиент добавить в фарш, чтобы котлеты были сочными и пышными. Подаем их с обалденным соусом из плавленого сырка.

Проверено редакцией
