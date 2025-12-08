Один ингредиент в фарш, и котлеты будут сочными и пышными: подаем с обалденным соусом из плавленого сырка

Один ингредиент в фарш, и котлеты будут сочными и пышными: подаем с обалденным соусом из плавленого сырка

Один ингредиент в фарш, и котлеты будут сочными и пышными: подаем с обалденным соусом из плавленого сырка. Приготовить по-настоящему сочные котлеты из обычного фарша — задача не из простых. Часто они получаются суховатыми даже сразу после жарки. Опытные хозяйки и повара знают секрет: добавьте в фарш немного манной крупы. Это не изменит вкус, но сделает котлеты невероятно пышными, сочными, и они не опадут, сохранив форму и вкус даже после разогрева.

Для приготовления вам понадобится: 600 г мясного фарша, 4 ст.л. манной крупы, 3 луковицы, 2 яйца, соль, перец и паприка по вкусу. Для соуса: сырок, чеснок, пучок зелени, майонез или сметана.

Как приготовить: выложите фарш в глубокую миску и сразу перемешайте его с манной крупой. Лук нарежьте крупными ломтиками, переложите в чашу блендера, добавьте яйца и измельчите до однородной, почти кремообразной массы. Вылейте луковую массу в фарш, добавьте соль, перец и паприку по вкусу. Тщательно вымесите фарш до однородности. Сформируйте небольшие, но плотные котлеты. Обжарьте их в хорошо разогретом растительном масле на сильном огне с двух сторон до румяной корочки, затем убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой. Смешайте все ингредиенты для соуса и выложите на каждую котлетку.

Ранее мы делились рецептом, из-за этого рецепта семья полюбила печень. Готовим котлеты по особому рецепту — именно эти добавки делают их вкусными и нежными.