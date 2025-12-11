Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 15:45

Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которое подойдет и к обычному, и к праздничному ужину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мясо по-капитански: простое уютное блюдо с картошкой, которое подойдет и к обычному, и к праздничному ужину. Нежнейшие свиные отбивные под сырной корочкой, запеченные с картофелем и луком в сливочном соусе бешамель. Сытное и ароматное блюдо, которое традиционно готовят и подают в порционных горшочках или сковородках.

Ингредиенты: свинина (300–400 г), картофель (4 шт.), репчатый лук (1 шт.), сливочное масло (50 г), мука (1 ст. л.), молоко (1 чашка ~250 мл), твердый сыр (100 г), соль.

Приготовление: картофель очистите, отварите в подсоленной воде до готовности (15–20 минут после закипания). Остудите и нарежьте кружочками. Для соуса растопите в сотейнике сливочное масло, всыпьте муку и прогревайте, помешивая венчиком, до появления легкой пены. Тонкой струйкой влейте холодное молоко, активно взбивая, чтобы не было комков. Добавьте щепотку соли и нагревайте, помешивая, до загустения (до кипения не доводить). Снимите с огня. Сыр натрите на терке. Лук нарежьте тонкими кольцами. Свинину нарежьте на порционные куски, отбейте и слегка посолите. В порционные формы для запекания выложите слои: лук, отбивные, кружочки картофеля. Равномерно полейте соусом бешамель и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистой сырной корочки. Подавайте сразу, прямо в форме.

Ранее мы делились рецептом крабовой закуски из печеной картошки. 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку.

Проверено редакцией
