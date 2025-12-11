Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Крабовая закуска из печеной картошки: 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Крабовая закуска из печеной картошки: 4 ингредиента и простота приготовления покорят любую хозяйку. Этот простой рецепт превращает обычный картофель в изумительную самостоятельную закуску или сытный гарнир. Сочетание сыра, чеснока, крабовых палочек и зелени делает его невероятно ароматным, вкусным и праздничным.

Для его приготовления вам понадобится: 6 средних картофелин, 100 г твёрдого сыра, 100 г крабовых палочек, 2–3 зубчика чеснока, 50 г сливочного масла, 2 ст.л. сметаны, свежий укроп по вкусу и соль.

Как приготовить: картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разрежьте каждую картофелину пополам. Слегка посолите каждую половинку. Сыр натрите на средней тёрке. Размягчённое сливочное масло разомните вилкой, добавьте к нему измельчённый чеснок, сметану, мелко рубленный укроп и половину тёртого сыра. Всё хорошо перемешайте. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками и добавьте в чесночно-сырную массу. На каждую половинку картофеля выложите щедрый слой начинки. Сверху посыпьте оставшимся тёртым сыром. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте при 180°C 15–20 минут до появления аппетитной золотистой сырной корочки.

Такая картошка станет отличным дополнением к мясу или может быть самостоятельным блюдом. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом салата, внешность которого обманчива. Простой картофельный салат с яйцами — вкус на миллион.

Проверено редакцией
