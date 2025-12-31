Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 11:06

Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Секрет этого супа — в запеченном картофеле. В духовке он приобретает ту самую глубокую, слегка карамельную ноту, которую невозможно получить при простой варке. Этот вкус становится основой для бархатистого пюре, обогащенного копченым беконом и насыщенным чеддером.

500 г картофеля мою, обсушиваю, сбрызгиваю 2 ст. л. оливкового масла, заворачиваю в фольгу и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 45–60 минут до мягкости. Очищаю от кожуры. 200 г бекона нарезаю мелким кубиком и обжариваю на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выкладываю на бумажное полотенце, жир оставляю в сковороде. В этом жире обжариваю 1 нарезанную луковицу и 4 нарезанных стебля сельдерея до мягкости. В сотейнике растапливаю 2 ст. л. сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки и прогреваю 2 минуты, помешивая. Тонкой струйкой, активно взбивая венчиком, вливаю 1,5 л куриного бульона. Добавляю запеченный картофель и обжаренные лук с сельдереем. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю 10 минут. Снимаю с огня, измельчаю блендером до однородного кремового состояния. Возвращаю на маленький огонь, добавляю 220 г тертого сыра чеддер и 200 мл жирных сливок. Помешиваю, пока сыр не расплавится. Не доводя до кипения, снимаю с огня. Подаю, разлив по тарелкам, посыпав хрустящим беконом и рубленым укропом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Красная рыба своими руками: как засолить филе дома и сэкономить к празднику
Общество
Красная рыба своими руками: как засолить филе дома и сэкономить к празднику
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Общество
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Общество
Целая тушка в духовке надоела. Готовлю праздничное чудо из Испании — нужны куриные бедра, дольки картофеля и паприка
Наш слоняра — такой рулет не оставит шансов другим закускам: готовлю мегабыстро из лаваша и бекона
Общество
Наш слоняра — такой рулет не оставит шансов другим закускам: готовлю мегабыстро из лаваша и бекона
Клюква, темный шоколад и творожный ганаш — собираю торт «Рубиновая ночь». Изысканный контраст кислинки и сладости
Общество
Клюква, темный шоколад и творожный ганаш — собираю торт «Рубиновая ночь». Изысканный контраст кислинки и сладости
еда
супы
картофель
бекон
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.