Превращаю печеную картошечку в нежный и ароматный крем-суп с беконом и чеддером

Секрет этого супа — в запеченном картофеле. В духовке он приобретает ту самую глубокую, слегка карамельную ноту, которую невозможно получить при простой варке. Этот вкус становится основой для бархатистого пюре, обогащенного копченым беконом и насыщенным чеддером.

500 г картофеля мою, обсушиваю, сбрызгиваю 2 ст. л. оливкового масла, заворачиваю в фольгу и запекаю в разогретой до 200 °C духовке 45–60 минут до мягкости. Очищаю от кожуры. 200 г бекона нарезаю мелким кубиком и обжариваю на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выкладываю на бумажное полотенце, жир оставляю в сковороде. В этом жире обжариваю 1 нарезанную луковицу и 4 нарезанных стебля сельдерея до мягкости. В сотейнике растапливаю 2 ст. л. сливочного масла, добавляю 2 ст. л. муки и прогреваю 2 минуты, помешивая. Тонкой струйкой, активно взбивая венчиком, вливаю 1,5 л куриного бульона. Добавляю запеченный картофель и обжаренные лук с сельдереем. Довожу до кипения, убавляю огонь и варю 10 минут. Снимаю с огня, измельчаю блендером до однородного кремового состояния. Возвращаю на маленький огонь, добавляю 220 г тертого сыра чеддер и 200 мл жирных сливок. Помешиваю, пока сыр не расплавится. Не доводя до кипения, снимаю с огня. Подаю, разлив по тарелкам, посыпав хрустящим беконом и рубленым укропом.

