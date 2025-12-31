Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:26

Красная рыба своими руками: как засолить филе дома и сэкономить к празднику

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о нежной красной рыбе на праздничном столе, но цены в магазинах пугают? Не беда! Засолить лосось, форель или сёмгу можно прямо у себя на кухне — получится вкуснее и дешевле магазинного. Всё, что нужно, — свежее филе и пара простых ингредиентов. А результат порадует даже гурманов: рыба выйдет нежной, ароматной и идеально просоленной.

Возьмите полкилограмма филе красной рыбы с кожицей (предварительно очистите её от чешуи и удалите кости пинцетом). Промыть филе холодной водой и тщательно обсушить. Для засолочной смеси понадобится всего две ложки: столовая соли и чайная сахара — смешайте их до однородности. Дно посуды для засолки слегка присыпьте смесью, уложите филе кожицей вверх, натрите со всех сторон и присыпьте сверху оставшейся смесью.

Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 2–4 дня — чем дольше выдержите, тем солонее получится рыба. Когда время выйдет, слейте рассол — и деликатес готов к подаче! Такая рыбка станет звездой праздничного стола: подойдёт для канапе, салатов или просто как самостоятельная закуска.

Ранее сообщалось, что когда хочется удивить гостей, а духовку включать совсем не тянет, я вспоминаю этот проверенный рецепт. Торт на ряженке получается нежным, с легкой кофейной ноткой и хрустящей основой. Готовится он просто, а выглядит как из хорошей кондитерской.

Проверено редакцией
Читайте также
Остатки творога и горсть муки. Вместо сырников делаю ажурные хрустящие лепешки — макаю в сгущенку, и не остановиться
Общество
Остатки творога и горсть муки. Вместо сырников делаю ажурные хрустящие лепешки — макаю в сгущенку, и не остановиться
Оливье, каким вы его еще не пробовали: 10 рецептов на любой вкус
Семья и жизнь
Оливье, каким вы его еще не пробовали: 10 рецептов на любой вкус
Вместо бургеров и шаурмы готовлю сочную кесадилью — мексиканский завтрак на скорую руку
Общество
Вместо бургеров и шаурмы готовлю сочную кесадилью — мексиканский завтрак на скорую руку
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Общество
Магия на кухне! Превращаю скучные макароны в чизбургер-пасту — сытный ужин за 30 минут
Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла
Общество
Песочное печенье, которое тает во рту: домашний рецепт без пальмового масла
кулинария
еда
блюда
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам перечислили противопоказания для шампанского
Москву заметет снегом к Новому году
Россиянам рассказали, как избежать пищевого отравления на новогоднем застолье
Москвичей предупредили о «сибирских» новогодних каникулах
«Пусть тыл будет надежным»: Дед Мороз обратился к военнослужащим СВО
Почему не работает WhatsApp 31 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Лукашенко жестко прошелся по Украине из-за атаки на резиденцию Путина
Инфляция, цены, зарплаты в 2025-м: подвели главные экономические итоги года
Московский Дед Мороз назвал три запретных действия в новогодние праздники
Врач назвала главную ошибку, которую совершают все за новогодним столом
Грузовик с соломой раздавил внедорожник с водителем внутри и попал на видео
В Италии призвали провести выборы на Украине
«Крестный отец ИИ» выступил против прав для нейросетей
«Монстр дышит в затылок»: Захарова о детище Запада
Как отмечать Новый год, чтобы не загреметь в кутузку: простые советы
Советский торт «Графские развалины» по ГОСТу: безупречно
Шеф-повар поделился рецептом идеальной селедки под шубой
Магнитные бури сегодня, 31 декабря: что завтра, проблемы с ЖКТ, стресс
Раскрыто, прекратят ли ВСУ атаки на мирные объекты РФ после критики США
В американском штате произошло землетрясение
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.