Красная рыба своими руками: как засолить филе дома и сэкономить к празднику

Мечтаете о нежной красной рыбе на праздничном столе, но цены в магазинах пугают? Не беда! Засолить лосось, форель или сёмгу можно прямо у себя на кухне — получится вкуснее и дешевле магазинного. Всё, что нужно, — свежее филе и пара простых ингредиентов. А результат порадует даже гурманов: рыба выйдет нежной, ароматной и идеально просоленной.

Возьмите полкилограмма филе красной рыбы с кожицей (предварительно очистите её от чешуи и удалите кости пинцетом). Промыть филе холодной водой и тщательно обсушить. Для засолочной смеси понадобится всего две ложки: столовая соли и чайная сахара — смешайте их до однородности. Дно посуды для засолки слегка присыпьте смесью, уложите филе кожицей вверх, натрите со всех сторон и присыпьте сверху оставшейся смесью.

Накройте крышкой и отправьте в холодильник на 2–4 дня — чем дольше выдержите, тем солонее получится рыба. Когда время выйдет, слейте рассол — и деликатес готов к подаче! Такая рыбка станет звездой праздничного стола: подойдёт для канапе, салатов или просто как самостоятельная закуска.

