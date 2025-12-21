Нежный торт без духовки к празднику: как из ряженки, груш и печенья сделать эффектный десерт без лишних хлопот

Новый год-2026
Когда хочется удивить гостей, а духовку включать совсем не тянет, я вспоминаю этот проверенный рецепт. Торт на ряженке получается нежным, с легкой кофейной ноткой и хрустящей основой. Готовится он просто, а выглядит как из хорошей кондитерской.

Для коржа беру песочное печенье — 300 г и сливочное масло — 150 г. Печенье измельчаю в крошку, смешиваю с растопленным маслом, утрамбовываю в форму и убираю в холодильник на 30 минут. Начинка простая: груши свежие плотные — 2 шт. и сахар белый — 50 г.

Груши режу кубиками, сахар растапливаю на сухой сковороде до карамели и быстро прогреваю в ней фрукты 2–3 минуты. Для основного слоя смешиваю ряженку — 900 мл, сливки от 30% — 250 мл, пудру сахарную — 100 г, желатин — 30 г и растворимый кофе — 2 ч. л. Сливки с желатином и кофе нагреваю до растворения, затем соединяю с ряженкой. На корж выкладываю груши, заливаю массой и ставлю в холодильник на 4–6 часов.

Ранее сообщалось, что многие избегают майонезных салатов на праздник, ведь они выходят слишком жирными и быстро надоедают. Но есть простой способ приготовить любимую «Мимозу» легче и нежнее, не потеряв при этом привычный вкус. Сметанная заправка делает салат свежим, мягким и удивительно гармоничным.

