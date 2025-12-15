Новый год-2026
15 декабря 2025 в 14:13

Легкая «Мимоза», которая не ударит по фигуре: как заменить майонез сметаной и получить еще более нежный новогодний салат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие избегают майонезных салатов на праздник, ведь они выходят слишком жирными и быстро надоедают. Но есть простой способ приготовить любимую «Мимозу» легче и нежнее, не потеряв при этом привычный вкус. Сметанная заправка делает салат свежим, мягким и удивительно гармоничным.

Отварите картошку, морковь и четыре яйца, затем очистите и натрите все на терке, разделив белки и желтки. Откройте банку скумбрии, слейте масло и разомните рыбу вилкой. Для заправки смешайте сметану с зернистой горчицей и щепоткой соли — получается легкий, но выразительный соус.

Соберите салат слоями: сначала картофель, затем рыба, белки, морковь и сверху желтки. Каждый слой аккуратно промазывайте сметанной смесью. Перед подачей охладите салат, чтобы он хорошо пропитался. Такой вариант расходится на ура и спокойно заменяет классическую «Мимозу».

Ранее сообщалось, что когда до Нового года остается все меньше времени, хочется выбрать салаты, которые не отнимут лишние силы, но все равно украсят стол. Этот вариант сохраняет любимый вкус сельди с овощами, но готовится куда быстрее, а выглядит даже наряднее традиционной Шубы.

Проверено редакцией
Консервированная скумбрия — 1 банка;
картофель — 2 штуки;
морковь — 1 штука;
куриное яйцо — 4 штуки;
сметана — 1 упаковка;
горчица зернистая — по вкусу;
соль — по вкусу.
