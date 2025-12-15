Легкая «Мимоза», которая не ударит по фигуре: как заменить майонез сметаной и получить еще более нежный новогодний салат

Многие избегают майонезных салатов на праздник, ведь они выходят слишком жирными и быстро надоедают. Но есть простой способ приготовить любимую «Мимозу» легче и нежнее, не потеряв при этом привычный вкус. Сметанная заправка делает салат свежим, мягким и удивительно гармоничным.

Отварите картошку, морковь и четыре яйца, затем очистите и натрите все на терке, разделив белки и желтки. Откройте банку скумбрии, слейте масло и разомните рыбу вилкой. Для заправки смешайте сметану с зернистой горчицей и щепоткой соли — получается легкий, но выразительный соус.

Соберите салат слоями: сначала картофель, затем рыба, белки, морковь и сверху желтки. Каждый слой аккуратно промазывайте сметанной смесью. Перед подачей охладите салат, чтобы он хорошо пропитался. Такой вариант расходится на ура и спокойно заменяет классическую «Мимозу».

