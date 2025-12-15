Новый год-2026
15 декабря 2025

С 2026 года проиндексируют страховые пенсии 38 млн россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Страховые пенсии в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%, сообщил «Парламентской газете» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Прибавку получат порядка 38 млн россиян.

Средняя страховая пенсия по старости, по оценке правительства, вырастет до 27 тыс. рублей в месяц, — сказал депутат.

По словам депутата, в результате индексации стоимость пенсионного коэффициента увеличится до 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты составит 9584,69 рубля. Изменения затронут страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца.

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что часть пенсионеров получит январскую пенсию досрочно — в конце декабря. Это касается граждан, которым выплаты перечисляются на банковские карты в первые 12 дней января. Пенсия за февраль будет выплачена в обычные сроки.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что пенсионеры в декабре 2025 года получат ряд дополнительных выплат, включая досрочную январскую пенсию. По ее словам, также это касается надбавки для достигших 80-летия.

