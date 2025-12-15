В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре Депутат Госдумы Стенякина: в декабре пенсионерам положена двойная выплата

Пенсионеры в декабре 2025 года получат ряд дополнительных выплат, включая досрочную январскую пенсию, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина. По ее словам, также это касается надбавки для достигших 80-летия.

Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 11 января, когда банки и отделения Социального фонда не работают. Чтобы не передвигать дату выплат «январских» пенсий на более поздний срок, в правительстве решили выплатить эти суммы досрочно, — отметила Стенякина.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Тем временем декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов заявил: многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста.