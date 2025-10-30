Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 01:33

Стало известно, во сколько обойдутся пенсионные надбавки в России

Дорофеев: надбавки к пенсиям для россиян старше 70 лет потребуют 1,4 трлн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Реализация законопроекта о прогрессивных пенсионных надбавках в России потребует значительных бюджетных расходов, заявил aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. По оценкам эксперта, ежегодные затраты могут достигнуть 1,4 трлн рублей.

Учитывая сегодняшний размер фиксированной выплаты, в год новые правила могут обойтись в 1,4 трлн руб. Это сопоставимо с расходами федерального бюджета на образование в 2025 году и составляет порядка 9% от бюджета Соцфонда, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Екатерина Ноженко рассказала, что фиксированную часть пенсии можно увеличить на 30–50%. По ее словам, надбавку в 50% получают те, кто проработал на Крайнем Севере не менее 15 лет. При этом 30% прибавки положено тем, кто трудился в районах, приравненных к Крайнему Северу. Сельские жители также имеют право на отдельные повышения.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил: тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году.

пенсии
выплаты
надбавки
бюджеты
