27 октября 2025 в 08:28

Россиянам рассказали о досрочной выплате пенсий перед Новым годом

Котяков: ряд пенсионеров получит пенсию за январь в конце декабря

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тем россиянам, которые получают пенсии на карту, деньги за январь выплатят досрочно, в конце декабря, заявил ТАСС глава Минтруда Антон Котяков. Он отметил, что за счет длинных выходных (12 дней) авансированная сумма будет больше, чем в 2024 году. Министр добавил, что пенсионерам, получающим выплаты по почте, начнут выдавать деньги с 3 января.

Мы в декабре выплатим две пенсии — декабрьскую и январскую, которую доведем до россиян досрочно, — сказал Котяков.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что жителям России, получающим пособия и пенсии, досрочно перечислят ноябрьские выплаты. Причиной переноса стали длинные выходные, связанные с Днем народного единства. Средства поступят на счета получателей в последний рабочий день перед праздниками.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости. По его словам, при наличии 100 баллов ежемесячная прибавка составит около 1,8 тыс. рублей.

