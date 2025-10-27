Россиянам озвучили срок поступления зарплат и пенсий перед праздниками Депутат Бессараб: пособия и зарплаты в ноябре поступят раньше из-за праздников

Жителям России, получающим пособия и пенсии, досрочно перечислят ноябрьские выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Причиной переноса стали длинные выходные, связанные с Днем народного единства. Средства поступят на счета получателей в последний рабочий день перед праздниками.

Выплаты, приходящиеся на нерабочие дни с 1 по 4 ноября, должны быть произведены заранее, добавила депутат. Это правило распространяется не только на зарплаты, но и на все социальные выплаты. Пенсионный фонд России, как и работодатели, обязан соблюдать этот порядок.

Если день выплаты заработной платы приходится на выходной или праздничный день, работодатель обязан выплатить зарплату в последний рабочий день, — сказала Бессараб.

Все финансовые поступления, включая пенсии и пособия, которые получатели ожидали в начале ноября, будут перечислены в период с 27 октября по 1 ноября. Это стандартная практика, которая позволяет гражданам получить свои деньги без задержек из-за государственных праздников.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости.