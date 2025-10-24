Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 10:53

«Рост ощутим»: в Госдуме рассказали о пенсионной индексации

Депутат Говырин: индексация для получателей страховой пенсии составит 7,6%

Алексей Говырин Алексей Говырин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Стоимость одного пенсионного коэффициента в России вырастет в 1 января 2026 года, индексация составит 7,6% и затронет всех получателей страховых пенсий по старости, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, при наличии 100 пенсионных баллов ежемесячная прибавка составит около 1,8 тысячи рублей.

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет до 156 рублей 76 копеек, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составит 9584 рубля 69 копеек. Индексация будет 7,6% по сравнению с текущим уровнем, что позволит увеличить выплаты всем получателям страховых пенсий по старости. Если сравнивать с 2025 годом, когда коэффициент равен 145 рублям 69 копейкам, рост ощутим. При наличии 100 пенсионных баллов и стандартной фиксированной части пенсия увеличится примерно на 1,8 тысячи рублей в месяц, — пояснил Говырин.

Он отметил, что особое внимание уделяется работающим пенсионерам, для которых индексация возобновилась с 2025 года после почти 10-летнего перерыва. По его словам, механизм повышения для них отличается, так как расчет ведется не от фактической суммы выплат, а от специальной расчетной базы. Парламентарий добавил, что также с 1 апреля 2026 года предусмотрена индексация социальных пенсий на 6,8%.

Особое внимание сейчас приковано к работающим пенсионерам. После почти 10-летнего перерыва им вновь вернули индексацию с 2025 года, но механизм ее проведения отличается. Повышение рассчитывается не от фактической суммы, которую человек получает на руки, а от расчетной — той, что начислялась бы, если бы он не работал. Эта так называемая виртуальная база ежегодно увеличивается в зависимости от общего уровня индексации. В 2026 году она вырастет на 7,6%. Также предусмотрена индексация социальных пенсий — она традиционно проводится с 1 апреля и в 2026 году составит 6,8%, что даст прибавку примерно от 700 до 1000 рублей в месяц в зависимости от размера выплаты, — резюмировал Говырин.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о введении прогрессивных доплат для пенсионеров старше 70 лет. Согласно проекту, таким гражданам и инвалидам I группы предлагается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 100%.

