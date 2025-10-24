Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 07:45

В Госдуме предложили прогрессивное увеличение пенсий с возрастом

СРЗП предложит ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект о введении прогрессивных доплат для пенсионеров старше 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой документ. Согласно проекту, пенсионерам старше 70 лет и инвалидам I группы предлагается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в размере 100%, достигшим 80 лет — 200%, а после 90 лет — 300%.

Наша партия предлагает на ее основе ввести прогрессивную шкалу выплаты к пенсии всем гражданам пенсионного возраста: с 70 лет — на 100%, с 80 лет — на 200%, с 90 лет — на 300%, — отметил лидер фракции Сергей Миронов.

Он обратил внимание, что действующее законодательство предусматривает повышенные выплаты лишь с 80 лет и только для определенных категорий пенсионеров. Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 24 октября.

Ранее глава Соцфонда Сергей Чирков заявил, что с 1 января 2026 года будет проведена индексация страховых пенсий, которая затронет более 38 млн россиян. Он уточнил, что выплаты увеличат на 1900 рублей, что составляет 7,6% и превышает прогнозируемый уровень инфляции.

