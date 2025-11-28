Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии

Многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста, заявил агентству ПРАЙМ профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста. У женщин порог составляет 59 лет, у мужчин — 64 года.

Но управлять пенсионными накоплениями можно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Для этого предпенсионеру следует обратиться в Социальный фонд России, пояснил Виноградов. По его информации, закон предусматривает три варианта получения денег.

В первом случае гражданин может получить всю сумму накоплений единовременно. При этом рассчитанный размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Второй вариант — когда пенсионер выбирает определенный период времени, когда назначается срочная пенсионная выплата. Но срок должен быть не менее 10 лет.

Третий вариант — это накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Этот способ обычно применяется по умолчанию, когда размер накоплений превышает установленный для единовременной выплаты порог, пояснил юрист.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что из-за продолжительных новогодних праздников пенсии за январь будут выплачены досрочно: первые выплаты запланированы на 25 декабря, а основная масса пенсий будет перечислена в период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря.