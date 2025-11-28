День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 04:11

Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии

Юрист Виноградов: пенсию можно получить до наступления законного возраста

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Многие предпенсионеры не знают, что могут получить право на пенсионные накопления до наступления соответствующего возраста, заявил агентству ПРАЙМ профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. При этом страховая пенсия по старости доступна только при достижении установленного возраста. У женщин порог составляет 59 лет, у мужчин — 64 года.

Но управлять пенсионными накоплениями можно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Для этого предпенсионеру следует обратиться в Социальный фонд России, пояснил Виноградов. По его информации, закон предусматривает три варианта получения денег.

В первом случае гражданин может получить всю сумму накоплений единовременно. При этом рассчитанный размер ежемесячной накопительной пенсии не должен превышать 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Второй вариант — когда пенсионер выбирает определенный период времени, когда назначается срочная пенсионная выплата. Но срок должен быть не менее 10 лет.

Третий вариант — это накопительная пенсия, которая назначается пожизненно и выплачивается ежемесячно. Этот способ обычно применяется по умолчанию, когда размер накоплений превышает установленный для единовременной выплаты порог, пояснил юрист.

Ранее депутат Алексей Говырин рассказал, что из-за продолжительных новогодних праздников пенсии за январь будут выплачены досрочно: первые выплаты запланированы на 25 декабря, а основная масса пенсий будет перечислена в период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря.

пенсии
пенсионеры
выплаты
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ
«Палка о двух концах»: Степашин прояснил ситуацию с ключевой ставкой в РФ
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
Юрист ответил, чем грозит собственнику фиктивная регистрация мигрантов
Кардиолог назвала болезни сердца, которые могут быть опаснее инфаркта
Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии
Психолог перечислила способы справиться с плачем ребенка без причины
«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория
Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома
SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек
Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава
Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе
Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала
«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.