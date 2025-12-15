Новый год-2026
15 декабря 2025 в 15:35

Брынза, шпинат и укроп! Запекаю штрудель «по-балкански». Аппетитная солоноватая начинка в облаке из тончайшего теста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда речь заходит о штруделе, воображение сразу рисует сладкий яблочный рулет с корицей. Но балканская кухня дарит нам удивительно пикантную версию этого блюда, которая способна стать главным блюдом на столе. Секрет его очарования — в идеальном дуэте рассыпчатой брынзы, нежного отварного шпината и свежего укропа, который раскрывается в тончайшем, почти прозрачном слоеном тесте. Эта начинка, солоноватая и очень ароматная, оборачивается в хрустящую, золотистую оболочку. Такой штрудель — это настоящее кулинарное путешествие: он сытный, небанальный и создает потрясающий контраст текстур, где невесомость теста встречается с сочной, плотной сердцевиной.

Для теста вам потребуется: 250 г муки, 1 яйцо, 3 ст. л. растительного масла, 100 мл теплой воды, щепотка соли. Для начинки: 300 г свежего шпината, 250 г брынзы или феты, пучок укропа, небольшая луковица, 2 ст. л. растительного масла, черный перец по вкусу. Для смазывания: 50 г растопленного сливочного масла.

Замесите эластичное тесто из муки, яйца, масла, воды и соли. Скатайте его в шар, смажьте растительным маслом, накройте и оставьте отдыхать на 30 минут. Лук мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. Шпинат обдайте кипятком, отожмите и мелко порубите. Брынзу разомните вилкой, укроп мелко нарежьте. Смешайте шпинат, брынзу, лук и укроп, поперчите. Тесто раскатайте в очень тонкий прямоугольный пласт. Равномерно распределите начинку, отступая от краев, и аккуратно сверните рулет, защипнув концы. Смажьте растопленным маслом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
