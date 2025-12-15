Новый год-2026
Творог, ваниль и лимонная цедра! Пеку австрийский топфенштрудель — тает во рту, как облако

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если сладкий яблочный штрудель — это хрустящая классика, то его творожный собрат, топфенштрудель, — это воплощение нежности и утонченного вкуса. Это десерт, где главную партию исполняет не фрукт, а воздушная творожная начинка, облагороженная ванилью и свежей лимонной цедрой. Секрет его очарования — в волшебном контрасте: тончайшее, почти бумажное слоеное тесто после выпечки превращается в хрустящую золотистую скорлупку, которая скрывает под собой нежнейшую, слегка влажную и тающую на языке творожную массу. Это облако сладости с цитрусовым акцентом, которое не оставляет ощущения тяжести, а лишь легкое послевкусие гармонии.

Для теста потребуется: 250 г муки, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла, 100 мл теплой воды, щепотка соли. Для начинки: 500 г протертого творога, 100 г сахара, 1 пакетик ванильного сахара, цедра одного лимона, 2 яйца, 50 г изюма, 50 г сливочного масла для смазывания и 1 ст. л. панировочных сухарей.

Сначала замесите эластичное тесто из муки, яйца, масла, воды и соли. Скатайте шар, смажьте маслом, накройте и оставьте отдыхать на 30 минут. Для начинки смешайте творог с сахаром, ванильным сахаром, лимонной цедрой и яйцами до однородности, добавьте промытый изюм. Раскатайте тесто в очень тонкий прямоугольный пласт на полотенце, присыпанном мукой. Смажьте растопленным сливочным маслом, кроме узкой полоски по дальнему краю. Равномерно посыпьте пласт панировочными сухарями — они впитают лишнюю влагу. Распределите творожную начинку, отступая от краев. С помощью полотенца аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с края с начинкой, и защипните концы. Переложите рулет на противень, смажьте маслом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть, посыпьте сахарной пудрой и подавайте теплым со сметаной или свежими ягодами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

