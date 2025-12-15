Новый год-2026
Путин дал важное поручение правительству для поддержки угольной отрасли

Путин поручил правительству подготовить доклад о состоянии угольной в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил правительству наладить регулярный мониторинг финансового состояния угольной отрасли и представлять соответствующие доклады, следует из перечня поручений, опубликованных пресс-службой Кремля по итогам форума «Российская энергетическая неделя». Кабмину предстоит подготовить первый отчет до 1 февраля 2026 года.

Правительству <...> [поручено] обеспечить проведение мониторинга финансового состояния организаций угольной промышленности и при необходимости принять меры государственной поддержки в отношении этих организаций <...> Доклад — до 1 февраля 2026 г., далее — один раз в полгода, — говорится в перечне.

Ранее Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства РФ. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно. В их перечень входят, в частности, вопросы организации разрешительной деятельности, лицензирования, защиты интеллектуальной собственности и обращения лекарственных препаратов.

