Бюджетная начинка для тарталеток на Новый год: праздничный стол без трат

С этой бюджетной начинкой для тарталеток на Новый год вы приготовите праздничный стол без излишних трат. Вкус этих тарталеток — нежные песочные корзинки с пикантной сочной начинкой, где сливочный сыр гармонирует со свежестью помидора и укропа и остротой чеснока.

Вам понадобится: 15–20 готовых песочных тарталеток, 200 г сыра, 2 помидора, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза. Сыр натрите на мелкой терке. Один помидор мелко нарежьте кубиками, второй — тонкими дольками для украшения. Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте тертый сыр, кубики помидора, укроп, чеснок и майонез. Тщательно перемешайте до получения однородной намазки. Чайной ложкой наполните тарталетки сырной массой, слегка утрамбовывая. Сверху украсьте каждую тарталетку долькой помидора. Закуска готова к подаче сразу, но можно дать ей 15 минут настояться при комнатной температуре.

