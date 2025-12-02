Закусочные конфеты из свеклы и селедки: эффектно впишутся в новогодний стол, а вкус — просто бомба

Эти закусочные конфеты из свеклы и селедки эффектно впишутся в новогодний стол, а их вкус — просто бомба. Идеально для любого застолья!

Вкус этих конфет — это удивительная гармония: нежная сладковатая свекла и картофель идеально оттеняют соленую и ароматную селедку, создавая изысканную и сытную закуску.

Вам понадобится: 2 средние вареные свеклы, 2 вареные картофелины, 200 г слабосоленой селедки, 2–3 ст. л. майонеза, соль по вкусу. Очищенные свеклу и картофель натрите на мелкой терке в разные миски. К картофелю добавьте майонез и немного посолите, тщательно перемешайте до получения пластичной массы. Филе селедки нарежьте на небольшие кусочки. На ладонь выложите немного картофельной массы, сделайте углубление, в которое положите кусочек селедки, и сформируйте аккуратный шарик. Обваляйте каждый шарик в тертой свекле или зелени. Дайте закуске немного охладиться в холодильнике перед подачей.

