Готовлю свеклу в медовом маринаде для лучшего сэндвича — топ-бутерброд, который хочется повторять

Обычная отварная свекла, благодаря простому маринаду из меда и бальзамика, раскрывается с неожиданной стороны. Ее сладковатый вкус становится идеальной парой для пикантного козьего сыра и нейтрального сливочного. Все это — на хрустящем, поджаренном на сливочном масле хлебе, что создает сэндвич ресторанного уровня.

Отварную свеклу (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими слайсами. Для маринада смешиваю мед (1 ст. л.), оливковое масло и бальзамический уксус (по 1 ч. л.). Заливаю этой смесью свекольные слайсы, аккуратно перемешиваю и оставляю мариноваться на 10–15 минут. Тем временем обжариваю два ломтика хлеба тартин на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. На один поджаренный ломтик хлеба намазываю равномерным слоем сливочный сыр (60 г). Сверху выкладываю горсть свежей рукколы (около 50 г). На рукколу распределяю маринованные слайсы свеклы, затем крошу или выкладываю кусочками козий сыр (100 г). Накрываю вторым ломтиком поджаренного хлеба, слегка прижимаю. Сэндвич можно сразу подавать, разрезав пополам.

