18 января 2026 в 18:20

Назван топ-3 самых подешевевших продуктов

Цены на сливочное масло в России упали почти на 36 рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Во вторую неделю января цена на сливочное масло в России снизилась почти 36 рублей за килограмм, рассказал эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. В беседе с РИА Новости она также отметила, что подешевели куриные яйца и огурцы — на 25 и 23 рубля соответственно.

В России во вторую неделю января… в сравнении с аналогичным периодом прошлого года… наиболее заметно среди продовольственных товаров в абсолютном выражении подешевело масло сливочное в расчете на 1 килограмм — удешевление составило почти 36 рублей, или почти 3%, — сообщила Траутман.

Всего подешевело 15 позиций. В их числе — помидоры, репчатый лук, гречневая крупа, морковь и пшеница.

До этого стало известно, что в 2025 году в России зафиксировано снижение продаж игристых вин на 2,7% в литрах. Основной спад пришелся на февраль — март, когда резко изменились цены на импортную продукцию.

Ранее появилась информация, что мороженая неразделанная рыба, водка и говядина на кости подорожали сильнее всего в 2025 году. Они увеличились в цене на 19,4%, 15,3% и 14% соответственно. Также на 13,1% стал дороже ржаной и смешанный хлеб, на 13% — маргарин.

