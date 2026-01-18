В России упали продажи игристых вин

В 2025 году в России зафиксировано снижение продаж игристых вин на 2,7% в литрах, однако эта тенденция не будет долгосрочной, сообщили РИА Новости в Роскачестве. Основной спад пришелся на февраль — март, когда резко изменились цены на импортную продукцию.

2025 год показал снижение объемов продаж игристых вин в литрах на уровне 2,7%. В Роскачестве не считают это падение устойчивой тенденцией, — рассказали там.

Роскачество прогнозирует увеличение производства российских игристых вин всех типов благодаря развитой производственной базе. Кроме того, период гендерных праздников даст толчок новому росту.

Тем временем нарколог Андрей Тюрин сообщил, что запивать алкоголь сладкой газировкой или энергетиками смертельно опасно. Врач объяснил три ключевые угрозы такого сочетания — углекислый газ в желудке, выбросы инсулина и риск обезвоживания.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил, что на холоде у человека притупляется восприятие степени опьянения — именно на морозе риск выпить алкоголя больше нормы гораздо выше, чем в тепле. Кроме того, употребление спиртных напитков на морозе дает крайне опасную иллюзию тепла.