04 января 2026 в 10:05

Названы самые подорожавшие и подешевевшие продукты в 2025 году

Росстат: рыба, водка и говядина подорожали сильнее всего в 2025 году

Мороженая неразделанная рыба, водка и говядина на кости подорожали сильнее всего в 2025 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Они увеличились в цене на 19,4%, 15,3% и 14% соответственно. Также на 13,1% стал дороже ржаной и смешанный хлеб, на 13% — маргарин.

В цене за прошлый год выросли также пшеничный хлеб и булочные изделия, соль, пастеризованное молоко, свинина на кости, твердые, полутвердые и мягкие сыры. Всего за год подорожали 27 из 42 отслеживаемых продуктов.

В топ-5 самих подешевевших продуктов вошли: рис (-41%), белокочанная капуста (-38%), картофель (-32,9%), репчатый лук (-26%) и поваренная соль (-24%). Также стали стоить дешевле свежая белокочанная капуста (-28,3%), картофель (-23,7%), огурцы (-19,9%, яйца (-18,1%), репчатый лук (-17,5%, свежие помидоры (-16,4%) и столовая свекла (-16%).

До этого появилась информация, что натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. Причиной скачка цен стали сильная засуха в Бразилии, спад урожая робусты во Вьетнаме, рост инфляции и подорожавшая логистика.

