Назван регион России с самым низким уровнем преступности

Наиболее низкий уровень преступности в России по итогам 2025 года был зафиксирован в Чечне и Ингушетии, передает РИА Новости. В материале говорится, что лидеры антирейтинга — Карелия и Забайкальский край.

Указано, что в Чеченской Республике в 2025 году было зарегистрировано всего 16 преступлений на 10 тыс. жителей. Дальше идут Ингушетия (37 преступлений на 10 тысяч жителей) и Дагестан (42 преступления на 10 тыс. жителей). При этом средний показатель по России — 121 преступление на 10 тыс. человек.

Ранее выяснилось, что наиболее криминально активной группой среди женщин признаны девушки от 22 до 29 лет. Их действия часто носят спонтанный характер и связаны с эмоциональной нестабильностью или кризисом самоопределения. Пик умышленных насильственных преступлений смещается на возрастную категорию 30–49 лет. Психологи связывают это с колоссальной социальной нагрузкой: женщины одновременно выполняют роли матерей, жен и работниц.

Тем временем Верховный суд РФ информировал, что 100 приговоров к пожизненному лишению свободы было вынесено за период с января по ноябрь прошлого года. В соответствии со статистикой, предыдущие максимальные показатели по числу подобных приговоров фиксировались в 2005-м и 2012-м — в обоих случаях они составили 84.