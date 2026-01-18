Ученые составили портрет типичной российской преступницы Самой криминально активной категорией женщин стали россиянки от 22 до 29 лет

Наиболее криминально активной группой среди женщин признаны девушки от 22 до 29 лет, рассказали изданию «Газета.Ru» в КамГУ им. Витуса Беринга. Их действия часто носят спонтанный характер и связаны с эмоциональной нестабильностью или кризисом самоопределения.

Пик умышленных насильственных преступлений смещается на возрастную категорию 30–49 лет. Психологи связывают это с колоссальной социальной нагрузкой: женщины одновременно выполняют роли матерей, жен и работниц.

Противоправные действия становятся реакцией на накопленный стресс и социальное давление, когда все легальные способы решения проблем кажутся исчерпанными, — пояснили специалисты.

Важным фактором риска стало семейное положение: 47% осужденных женщин состояли в неофициальном браке. Ученые отмечают, что отсутствие юридических обязательств снижает уровень социальной ответственности. При этом женщины, никогда не вступавшие в брак (22%), склонны к более тщательной подготовке преступлений и высокому риску, тогда как на долю замужних приходится лишь 16% правонарушений.

Для женщин старше 50 лет характерны преступления на фоне страха социальной изоляции, проявляющиеся в мелких кражах или конфликтах с соседями.

Ранее исследование показало, что подавляющее большинство россиян испытывают потребность в психологической перезагрузке, причем женщины сталкиваются с сезонной усталостью вдвое чаще мужчин. Основными причинами регулярного стресса респонденты назвали накопленную нагрузку на работе и острую нехватку новых впечатлений.