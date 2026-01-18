Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 12:34

Ученые составили портрет типичной российской преступницы

Самой криминально активной категорией женщин стали россиянки от 22 до 29 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Наиболее криминально активной группой среди женщин признаны девушки от 22 до 29 лет, рассказали изданию «Газета.Ru» в КамГУ им. Витуса Беринга. Их действия часто носят спонтанный характер и связаны с эмоциональной нестабильностью или кризисом самоопределения.

Пик умышленных насильственных преступлений смещается на возрастную категорию 30–49 лет. Психологи связывают это с колоссальной социальной нагрузкой: женщины одновременно выполняют роли матерей, жен и работниц.

Противоправные действия становятся реакцией на накопленный стресс и социальное давление, когда все легальные способы решения проблем кажутся исчерпанными, — пояснили специалисты.

Важным фактором риска стало семейное положение: 47% осужденных женщин состояли в неофициальном браке. Ученые отмечают, что отсутствие юридических обязательств снижает уровень социальной ответственности. При этом женщины, никогда не вступавшие в брак (22%), склонны к более тщательной подготовке преступлений и высокому риску, тогда как на долю замужних приходится лишь 16% правонарушений.

Для женщин старше 50 лет характерны преступления на фоне страха социальной изоляции, проявляющиеся в мелких кражах или конфликтах с соседями.

Ранее исследование показало, что подавляющее большинство россиян испытывают потребность в психологической перезагрузке, причем женщины сталкиваются с сезонной усталостью вдвое чаще мужчин. Основными причинами регулярного стресса респонденты назвали накопленную нагрузку на работе и острую нехватку новых впечатлений.

преступления
ученые
исследования
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев предупредили о «каскадном эффекте», который хуже блэкаута
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.