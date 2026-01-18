Ученые составили портрет типичной российской преступницы

Наиболее криминально активной группой среди женщин признаны девушки от 22 до 29 лет, рассказали изданию «Газета.Ru» в КамГУ им. Витуса Беринга. Их действия часто носят спонтанный характер и связаны с эмоциональной нестабильностью или кризисом самоопределения.
Пик умышленных насильственных преступлений смещается на возрастную категорию 30–49 лет. Психологи связывают это с колоссальной социальной нагрузкой: женщины одновременно выполняют роли матерей, жен и работниц.
Противоправные действия становятся реакцией на накопленный стресс и социальное давление, когда все легальные способы решения проблем кажутся исчерпанными, — пояснили специалисты.
Важным фактором риска стало семейное положение: 47% осужденных женщин состояли в неофициальном браке. Ученые отмечают, что отсутствие юридических обязательств снижает уровень социальной ответственности. При этом женщины, никогда не вступавшие в брак (22%), склонны к более тщательной подготовке преступлений и высокому риску, тогда как на долю замужних приходится лишь 16% правонарушений.
Для женщин старше 50 лет характерны преступления на фоне страха социальной изоляции, проявляющиеся в мелких кражах или конфликтах с соседями.
