16 февраля 2026 в 16:34

В Ингушетии появилась «мать-героиня»

Путин присвоил жительнице Ингушетии звание «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин присвоил жительнице Ингушетии Марем Боковой звание «Мать-героиня», следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. Глава государства отметил ее заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Боковой Марем Харуновне, Республика Ингушетия, — говорится в документе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что россиянки, которые имеют звание «Мать-героиня», получат 76,5 тыс. рублей. Он отметил, что в целом с 1 февраля государство проиндексировало более 40 социальных выплат.

До этого Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум женщинам из регионов России. Высокого звания удостоены Сима Каркусова из Северной Осетии и Мисиди Шамхалова из Дагестана.

Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества ранее выступил с инициативой по кардинальному изменению системы поддержки многодетных семей. Новый законопроект предусматривает увеличение денежных выплат и продление отпуска по уходу за третьим и каждым последующим ребенком.

