Путин присвоил двум россиянкам редкое звание

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум женщинам из регионов России, соответствующий указ был опубликован 10 декабря на портале правовых актов. Высокого звания удостоены Сима Каркусова из Северной Осетии и Мисиди Шамхалова из Дагестана. В документе указано, что звание присвоено за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Каркусовой Симе Викторовне, Республика Северная Осетия — Алания; Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан, — сказано в документе.

Ранее Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Законопроект направлен на поддержку матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. Теперь это звание приравнено по статусу к высшим званиям Российской Федерации, таким как Герой России и Герой Труда. Матери-героини получат широкий набор льгот.

До этого комитет Государственной думы по развитию гражданского общества выступил с инициативой по кардинальному изменению системы поддержки многодетных семей. Новый законопроект предусматривает увеличение денежных выплат и продление отпуска по уходу за третьим и каждым последующим ребенком.