Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:29

Путин присвоил двум россиянкам редкое звание

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Северной Осетии и Дагестана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» двум женщинам из регионов России, соответствующий указ был опубликован 10 декабря на портале правовых актов. Высокого звания удостоены Сима Каркусова из Северной Осетии и Мисиди Шамхалова из Дагестана. В документе указано, что звание присвоено за значительный вклад в укрепление института семьи и достойное воспитание детей.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Каркусовой Симе Викторовне, Республика Северная Осетия — Алания; Шамхаловой Мисиди Рамазановне, Республика Дагестан, — сказано в документе.

Ранее Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, устанавливающий социальные гарантии для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня». Законопроект направлен на поддержку матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. Теперь это звание приравнено по статусу к высшим званиям Российской Федерации, таким как Герой России и Герой Труда. Матери-героини получат широкий набор льгот.

До этого комитет Государственной думы по развитию гражданского общества выступил с инициативой по кардинальному изменению системы поддержки многодетных семей. Новый законопроект предусматривает увеличение денежных выплат и продление отпуска по уходу за третьим и каждым последующим ребенком.

звания
матери
Владимир Путин
указы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки попал на видео: где он сейчас
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.