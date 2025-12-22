Путин установил новое почетное звание для росгвардейцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». На сайте официального опубликования правовых актов говорится, что это делается в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ.

В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее Путин посмертно присвоил звание Героя России сержанту Никите Афанасьеву. В пресс-службе Кремля уточнили, что медаль передали вдове военного Марине Бородиной и его матери Татьяне Афанасьевой на церемонии в День Героев Отечества в Москве.

В ноябре Путин присвоил четырем россиянкам из Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей.