Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание

Четырем россиянкам из Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей было присвоено звание «Мать-героиня», соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых документов. Речь идет о высшем государственном отличии для матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Курочкиной Светлане Сергеевне, Кемеровская область — Кузбасс; Маховой Ирине Григорьевне, Ленинградская область; Небогатовой Наталии Ивановне, Ленинградская область; Черняк Лукине Анатольевне, Свердловская область, — сказано в тексте указа.

Ранее Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов страны. Звание «Мать-героиня» было присвоено Олесе Короп из Тульской области и Любови Короченцевой из Ростовской области. Орденом «Родительская слава» награждены семьи из Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Пензенской, Псковской областей, а также из Республики Коми.