Семьи из 12 регионов России удостоились ордена «Родительская слава» Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов России орденами и медалями

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов страны. Согласно указу, размещенному на сайте официального опубликования правовых актов, звание «Мать-героиня» присвоено Олесе Короп из Тульской области и Любови Короченцевой из Ростовской области.

За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Короп Олесе Геннадьевне, <...> Короченцевой Любови Анатольевне, — гласит документ.

Орденом «Родительская слава» награждены семьи из Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Пензенской, Псковской областей, а также из Республики Коми. Еще несколько семей из девяти регионов удостоились медали ордена «Родительская слава».

Ранее глава государства наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а народного артиста РФ Григория Лепса — орденом Дружбы. Кроме того, российский лидер удостоил ордена «За заслуги в культуре и искусстве» поэта и драматурга Юрия Энтина.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главреду «России сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения прошла в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии.