19 ноября 2025 в 14:24

Матерей-героинь приравняют в Героям России

Госдума приняла закон об установке соцгарантий для матерей со статусом «героиня»

Госдума на пленарном заседании одобрила во втором и третьем заключительном чтении законопроект, который предусматривает предоставление социальных гарантий женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Инициатива направлена на признание заслуг тех, кто родил и воспитал 10 и более детей.

Звание «Мать-героиня» теперь приравнивается к высшим званиям РФ, таким как Герой России и Герой Труда. Женщинам, получившим это почетное звание, будет предоставлен широкий перечень льгот. Среди них — внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, включая протезирование зубов, предоставление путевок в санатории, первоочередное обеспечение строительными материалами, а также возможность внеочередного приобретения билетов на все виды транспорта в кассах и пунктах продажи.

Кроме того, обладательницы звания «Мать-героиня» получат право на безвозмездное получение земельных участков в собственность. Они также смогут бесплатно пользоваться залами для официальных делегаций в аэропортах, на вокзалах и других транспортных объектах. Эти права распространяются и на сопровождающее лицо.

Законопроект также предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 72 403,79 рубля, которая будет ежегодно индексироваться. Женщины смогут выбирать между получением льгот в натуральной форме или денежной выплатой, при этом сохраняя часть льгот, в том числе медицинскую помощь и социальные привилегии при путешествиях. Назначение выплат будет осуществлять Социальный фонд России.

Ранее в Госдуме предложили радикально изменить систему поддержки многодетных семей. Нижняя палата парламента хочет увеличить выплаты и продолжительность отпуска по уходу за третьим и последующими детьми.

