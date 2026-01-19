Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года

Какой сегодня день? 19 января идут окунаться в купели, заходят на чай с тортиком к патологоанатомам, вспоминают целеустремленность и неравнодушие богослова Мартина Лютера Кинга. Еще сегодня едят попкорн и поздравляют с днем рождения консервную банку.

Памятные даты и исторические события 19 января

В третий понедельник января, а в 2026 году это 19-е число, Соединенные Штаты останавливаются, чтобы вспомнить легендарного Мартина Лютера Кинга. Этот национальный праздник посвящен не просто дню рождения пастора, а его великой мечте о равенстве и справедливости для всех.

Все началось, казалось бы, с обыденного инцидента: в 1955 году швея Роза Паркс отказалась уступить место в автобусе белому пассажиру. Подхватив ее протест, молодой проповедник Кинг возглавил бойкот общественного транспорта в Монтгомери, который длился 382 дня. Эта мирная, но очень значимая акция привела к первой победе — Верховный суд отменил сегрегацию в автобусах.

Так начался путь Кинга-лидера. За 11 лет он проехал миллионы километров, произнес тысячи речей, написал книги и стал голосом целого движения, которое изменило Америку.

Какие праздники отмечают 19 января? Свой профессиональный праздник сегодня отмечают патологоанатомы в России. Эти специалисты, которых часто называют «медицинскими детективами», нередко играют ключевую роль в восстановлении справедливости. Их работа начинается там, где заканчивается лечение: они изучают ткани под микроскопом, чтобы поставить точный, хоть и посмертный, диагноз на клеточном уровне.

Это особенно важно, если причина смерти неясна или ведется полицейское расследование. Именно заключение патологоанатома часто становится решающим аргументом для суда или при уточнении диагноза, который может оказаться важным для родственников покойного.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 января 2026 года

Так что в этот день стоит поблагодарить этих скромных экспертов за их бесценный труд, который остается за кадром.

Необычные праздники и интересные факты

19 января во многих странах чествуют настоящего героя кухонных полок и походного рюкзака — консервную банку. Она верно служит нам уже больше 200 лет, спасая продукты от порчи и становясь незаменимым помощником в быту.

В начале XIX века ее изобретение стало революцией. Английский механик Питер Дюран додумался использовать жестяные банки вместо стеклянных. Правда, первые экземпляры весили по 10 килограммов и вскрывались с помощью молотка и долота — представляете, какая это была физкультура? Только в 1860 году, с появлением консервного ножа, жизнь любителей тушенки стала проще и безопаснее.

Сегодня в «жестянках» хранят все — от супа до кофе, и даже не задумываются, какой это гениальный и простой способ сохранить вкус и и даже полезные свойства продуктов. Так что в ее праздник стоит отдать должное этой маленькой, но такой важной детали нашей повседневности.

Еще один необычный праздник сегодня — День попкорна. Эта дата посвящена одной из самых универсальных закусок, которая спасает нас в кино, на прогулке и даже дома за просмотром сериала. Сладкий или соленый, карамельный или с маслом, в виде шариков или с орехами — попкорн умеет быть разным, но всегда остается невероятно вкусным.

Интересный факт. Попкорн — это древнейшее лакомство, которое индейцы Америки открыли для себя сотни лет назад. Они нашли особый сорт кукурузы, зерна которой буквально взрывались на огне. Все благодаря хитрому строению: внутри каждого зернышка спрятана капелька крахмала с водой. Когда его нагревают, вода превращается в пар, который с хлопком разрывает оболочку, и на свет появляется тот самый воздушный попкорн, который мы так любим сегодня.

Церковные и религиозные праздники сегодня

19 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник в мире религии? В 19-й январский день отмечается Крещение Господне.

Именины и дни ангела сегодня

Поздравляем с именинами сегодня Григория, Романа, Татьяну, Сергея. Сегодня все караваи ваши!

Этот день в истории: что произошло 19 января

Какой сегодня день? 19 января 1728 года юный император Петр II сделал громкое заявление: столица России переезжает из Санкт-Петербурга обратно в Москву. На бумаге причиной называлась предстоящая коронация, но на деле за решением стояли московские бояре, желавшие вернуть влияние и не любившие «чужой» Петербург.

К тому же в московском Новодевичьем монастыре томилась в заточении бабушка царя — Евдокия Лопухина, единственная его близкая родственница. Всего через два месяца после переезда в древней столице с большой пышностью прошла коронация Петра II, ненадолго вернувшая Москве статус главного города империи.

Еще одно историческое событие сегодня — появление легендарной велогонки «Тур де Франс». Ее история началась с газетной войны, когда на рубеже XIX и ХХ веков французское издание L'Auto отчаянно конкурировало с газетой Le Velo. Чтобы переманить читателей, редакция решилась на гениальный ход — организовать многодневную велогонку по всей стране.

Идея родилась в голове журналиста Жео Лефевра. Он поделился ей за обедом со своим шефом, который сам был страстным велосипедистом. Тот загорелся проектом, и уже 19 января 1903 года L'Auto торжественно объявила: летом состоится беспрецедентная гонка. Так из желания продать больше газет родилось самое знаменитое велосипедное соревнование в мире, первая гонка которого стартовала 1 июля того же года.

Кто умер и родился 19 января

Сара Хелен Уитман, родившаяся 19 января 1803 года, — американская поэтесса-романтик. Ее творчество связано с философией трансцендентализма, а личная жизнь — с легендарным писателем Эдгаром По, чьей музой и возлюбленной она была. Ее стихи и эссе отражают глубину чувств и поиск высшего смысла.

Какие праздники отмечают 19 января

19 января 1826 года появился на свет тайный советник, издатель и книготорговец Иван Глазунов. Он продолжил знаменитое семейное дело. После смерти отца, книгоиздателя Ильи Глазунова, он вместе с братьями возглавил процветающую фирму. Позже Иван Ильич стал влиятельным петербургским городским головой.

Сегодня исполняется 126 лет со дня рождения советского поэта Михаила Исаковского, чьи стихи стали народными песнями. Кто не знает «Катюшу», «Ой, цветет калина» или «Каким ты был»? Пожалуй, это высшее признание — когда твое творчество поет вся страна.

Альдо Гуччи, сын основателя легендарного бренда, ушел из жизни 19 января 1990 года. Именно он превратил семейное дело в мировую империю моды. Его яркая личность и деловая хватка позже были увековечены в фильме «Дом Gucci», где его блестяще сыграл актер Аль Пачино.

В этот день в 2005 году скончался легенда российского спидвея Ринат Марданшин. Этот мастер мотогонок был чемпионом России и вице-чемпионом мира в командном зачете. Его выступления были воистину зрелищными!

Ровно четыре года назад не стало Гаспара Ульеля — французского актера и модели. Широкую известность ему принесли роли в фильмах «Долгая помолвка», «Ганнибал: Восхождение» и байопике «Сен-Лоран. Стиль — это я». Его талант и харизма оставили яркий след в мировом кинематографе.