Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 января 2026 года

Какой сегодня день? 17 января читают об истории династии Рюриковичей, поздравляют своих наставников, говорят о детях-гениях, катаются по канатной дороге, а еще поклоняются телефонным божествам. И, кстати, не забудьте посмотреть какой-нибудь фильм с актером Джимом Керри — у него сегодня день рождения.

Памятные даты и исторические события 17 января

Каждый год 17 января мир дружно подмигивает всем наставникам — тем людям, которые делятся не просто знаниями, а живой искрой опыта. Этот праздник — «спасибо» для тех, кто помогает другим расти, смело берет за руку и ведет сквозь азы профессии или жизни.

Наставник как опытный капитан для молодого моряка: не просто показывает карту, а учит ловить ветер и не бояться шторма. Сегодня быть наставником — это модно и очень важно. Самый ценный секрет здесь — не строгие учебники, а доверительный разговор и вера в того, кто рядом.

Какие праздники еще отмечают 17 января? Это День детских изобретений. Знаете, что водные лыжи, меховые наушники и даже мороженое на палочке придумали не взрослые ученые, а обычные дети? Этот праздник — как веселый призыв ко всем мальчишкам и девчонкам: смотрите вокруг внимательно, фантазируйте смело и пробуйте превратить свои самые безумные идеи в реальность.

Дата выбрана не случайно — в этот день родился изобретатель Бенджамин Франклин, который в свои 12 лет изобрел… ручные ласты для плавания! И это стало лишь первым шагом в жизни великого ученого. Так что в каждом ребенке может скрываться маленький Франклин — нужно только разрешить себе мыслить не как все.

17 января — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Science Museum/PERB900112/Global Look Press

Необычные праздники и интересные факты

17 января — День задабривания телефонного божества, когда можно наконец подружиться с тем самым капризным волшебником, который живет у вас в телефоне. Знакомьтесь: это Тот-кто-сидит-в-телефоне — самое загадочное существо цифровой эпохи. Оно знает все обо всех, но часто ведет себя как настоящий шутник: то соединит с тем, с кем не хотелось бы говорить, то «потеряет» самый важный звонок, а иногда вдруг само дозванивается до нужного человека, будто читая ваши мысли.

Кто из нас не удивлялся звонку от человека, о котором вы только что подумали? Все это — проделки нашего телефонного божества! Так давайте 17 января проведем особый ритуал: протрем экран мягкой тряпочкой, улыбнемся своему гаджету и шепнем ему пару добрых слов. А вдруг оно оценит наше внимание и весь год будет соединять только с приятными собеседниками, никогда не разряжать батарею в неподходящий момент?

Еще один необычный праздник сегодня — День канатной дороги. Ровно 155 лет назад, в этот самый день, американский изобретатель Эндрю Смит Холлидей получил патент на конструкцию, которая навсегда изменила наши отношения с высотой.

С тех пор канатки стали не просто транспортом, а настоящими воздушными магистралями. Они поднимают нас к горным вершинам, парят над городами, а иногда и сами превращаются в главную достопримечательность — ведь какой еще вид транспорта дарит такие захватывающие виды и ощущение полета?

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня праздник в мире религии? В 17-й январский день верующие вспоминают Преподобного Феоктиста.

Какие праздники отмечают 17 января Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

17 января — настоящий именинный фейерверк! Свои именины сегодня празднуют обладатели звучных мужских имен: Александр, Артем, Николай, Степан, Павел, Денис, Марк, Семен, Тимофей, Филипп, Иосиф, Ефим, а также Аристарх, Архип, Афанасий, Карп, Климент, Никанор, Прохор, Трофим и Фаддей. И не забудем героинь дня — всех прекрасных Антонин!

Этот день в истории: что произошло 17 января

Какой сегодня день в истории нашего государства? 106 лет назад советская власть торжественно объявила об отмене смертной казни. Это решение выглядело гуманным шагом, особенно после того, как основная военная угроза — армия Колчака — была разбита.

Но за громкими словами скрывалась хитроумная уловка: отмена действовала только в тылу. Уже в тот же день глава особого отдела ВЧК Генрих Ягода разослал секретную инструкцию: всех, кто заслуживал высшей меры, теперь предписывалось отправлять на фронтовые зоны — ведь там формально декрет не действовал. В тюрьмах немедленно начались «зачистки».

Притворство продлилось недолго: уже в мае 1920 года, когда началась война с Польшей, расстрелы вернули официально, просто переименовав их в «высшую меру социальной защиты».

Первым, кому покорился Южный полярный круг, стал легендарный английский мореплаватель Джеймс Кук. Это знаменательное событие произошло 17 января 1773 года во время его второй кругосветной экспедиции. Командуя двумя кораблями, он отправился на поиски таинственного южного континента, о существовании которого давно ходили легенды.

Кук смело вел корабли через штормы и льды, первым из мореплавателей пересек Южный полярный круг. Хотя пробиться сквозь мощные льды к самому сердцу Антарктиды он так и не смог, его путешествие принесло огромную пользу науке. Кук открыл и нанес на карту множество новых земель, а его подробные дневники и наблюдения стали настоящим учебником для следующих поколений исследователей, прокладывавших путь в неизведанное.

Кто родился 17 января Фото: Ken Welsh via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Кто умер и родился 17 января

Американский гангстер итальянского происхождения Аль Капоне, родившийся 17 января 1899 года, стал легендой криминального мира США 1920-х. Под прикрытием мебельного бизнеса он контролировал игорные дома и нелегальную торговлю алкоголем, будучи при этом известным благотворителем. Его образ стал символом эпохи Сухого закона.

64 года сегодня исполняется Джиму Керри — мастеру превращать лица в гримасы, а обычные ситуации — в комедийные шедевры. Мы знаем и любим его по безумным ролям в таких фильмах, как «Маска», «Тупой и еще тупее» и «Эйс Вентура», где его гибкая мимика и невероятная энергия заставляют смеяться до слез.

17 января свой день рождения празднует Мишель Обама. Она не просто супруга 44-го президента США. Это яркий адвокат, автор и общественный деятель, занимавшая пост первой леди с 2009 по 2017 год, вдохновила миллионы своей активной позицией и стилем.

17 января 1598 года скончался Федор I Иоаннович — последний правитель из легендарной династии Рюриковичей. Его смерть поставила точку в правлении первой царской династии России.

В этот день 1911 года умер Фрэнсис Гальтон, английский энциклопедист и новатор. Он прославился своей идеей, что таланты человека передаются по наследству. Это смелое заявление, сделанное в XIX веке, до сих пор вызывает оживленные споры среди ученых и мыслителей.

Клайд Томбо, американский астроном, ушел из жизни 17 января 1997 года. Он вошел в историю как первооткрыватель далекого Плутона, который почти 80 лет считался полноценной планетой.