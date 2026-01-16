Атака США на Венесуэлу
16 января 2026

Покупного не надо: домашние куриные наггетсы — съедят подчистую

Покупного не надо: домашние куриные наггетсы — съедят подчистую
Как приготовить вкусные домашние наггетсы из курицы — ищите подробности на NEWS.ru. Уверены, что у вас все получится!

Берем 500 г куриного филе, режем его на кусочки-подушечки. В трех тарелках готовим панировку: в первой — 100 г муки с щепоткой паприки, во второй — 2 взбитых яйца с ложкой майонеза для пушистости, в третьей — 150 г сухарей панко или обычных панировочных.

Далее по рецепту домашних наггетсов каждый кусочек курочки обваливаем по очереди: мука — яйцо — сухари. Выкладываем на раскаленное масло и жарим с двух сторон до золотистого хруста. Главное — не «толпим» куриные наггетсы на сковороде, пусть у каждого будет пространство.

Подаем домашние наггетсы с самодельными соусами: смешиваем сметану с чесноком или майонез с копченой паприкой.

Ранее NEWS.ru писал, как испечь быстрый пирог из яблок.

Алина Ясинская
А. Ясинская
