15 января 2026 в 16:19

Словно в детстве: вкусный рецепт пшенной каши на молоке

Просыпаемся и заряжаемся энергией с помощью молочной пшенной каши! Берем стакан пшена и устраиваем ему душ до прозрачной воды. Заливаем кипятком на 5 минут — пусть горечь уйдет.

Далее по рецепту пшенной каши на молоке в кастрюле подогреваем 500 мл молока до первых пузырьков, добавляем щепотку соли и столовую ложку сахара-песка.

Отправляем крупу в молочную баню, варим 15 минут, помешивая. Затем вливаем еще 200 мл горячего молока, убавляем огонь до минимума и томим под крышкой 20 минут, чтобы каждое зернышко стало нежным.

В готовую пшенную кашу на молоке кладем кусочек сливочного масла, укутываем кастрюлю полотенцем и даем 10 минут понежиться. Подаем с медом, ягодами или щепоткой корицы — и вот уже завтрак стал особенным!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт смузи с бананом для похудения.

