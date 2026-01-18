Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 23:07

В штурмовых подразделениях ВСУ выявили схему с «мертвыми душами»

Командиры ВСУ получают зарплату за «мертвые души» в подразделениях

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В штурмовых подразделениях ВСУ была обнаружена схема с «мертвыми душами», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Фиктивные военнослужащие занимают вакантные должности в частях, и командиры получают за них зарплату.

Что касается некомплекта, то это прямое следствие масштабирования штурмовых подразделений. Оно, как оказалось, весьма на руку командирам этих подразделений. Примерно половину этих вакантных должностей начали забивать «мертвыми душами», которые по факту не присутствуют в подразделении, но на них выделяется зарплата, — сказано в сообщении.

О данных фактах, по словам источника, сообщают в социальных сетях сами украинские военнослужащие, приводя в пример командира батальона «Пентагон» Анвара Хисориева. Источник усматривает прямую связь между схемой с «мертвыми душами» в его расширенном подразделении и роскошными зарубежными поездками его супруги.

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ начали перебрасывать резервы в Харьковскую область. По информации источников, в том числе в регион отправляют спецподразделения Главного управления разведки Украины на фоне нехватки личного состава и высоких потерь. Кроме того, украинские войска отступают с занимаемых позиций и минируют брошенные окопы.

ВСУ
зарплаты
Украина
схемы
