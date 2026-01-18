Атака США на Венесуэлу
Куриное филе в ореховой панировке: новый вкус привычного блюда за считаные минуты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Надоело готовить курицу по одним и тем же рецептам? Хочется удивить домочадцев, но нет времени на сложные блюда? Попробуйте запечь филе в ароматной ореховой панировке — это просто, быстро и невероятно вкусно. Секрет успеха в сочетании орехов с душистыми специями: они придают мясу насыщенный вкус без долгих маринадов и замысловатых соусов.

Для приготовления возьмите 2 куриных филе, 100 г орехов пекан или грецких, 100 г панировочных сухарей, 2 яйца, половину маленькой ложки соли, 1 большую ложку сушеного тимьяна, 1 большую ложку молотого чеснока, черный молотый перец по вкусу и растительное масло для формы. Орехи слегка измельчите и смешайте с сухарями и специями.

Филе разрежьте вдоль пополам, посолите, поперчите. Каждый кусочек окуните во взбитое яйцо, затем тщательно обваляйте в панировке. Выложите в смазанную маслом форму и запекайте в духовке при 180 градусах 10 минут, затем переверните и готовьте еще 10–12 минут. Подавайте горячим с овощами, картофелем или салатом — блюдо украсит и семейный ужин, и застолье с гостями.

Ранее сообщалось: если хотите приготовить курицу так, чтобы мясо было невероятно сочным и буквально таяло, тогда цыпленок табака по-грузински — ваш идеальный вариант. Весь секрет в особой подготовке тушки и волшебной пропитке ароматным маслом.

