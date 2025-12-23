Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 15:30

Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет — тот самый «вау-эффект» без сложных техник: снаружи румяная картофельная основа с сыром, а внутри — нежный слой творожного сыра, пикантный лук и малосольная сельдь. Получается празднично, сытно и очень по-новогоднему, а главное — все из понятных продуктов.

Ингредиенты (на форму ~30×20 см): картофель — 4-5 шт. (крупный), сыр твердый — 200 г, соль, перец, немного растительного масла (по желанию). Для начинки: творожный сыр — 250–300 г, лук репчатый или красный — 1 шт., сельдь малосольная (филе) — 200–250 г, укроп — небольшой пучок (по желанию), лимонный сок — 1-2 ч. л. (по желанию), черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками. Форму 30×20 см застелите пергаментом, посыпьте половиной тертого твердого сыра, выложите картофель внахлест, слегка посолите и поперчите, сверху распределите оставшийся сыр. Запекайте при 190 °C 15–20 минут до легкой румяности, чтобы основа стала мягкой и гнулась. Дайте ей остыть, затем ровным слоем нанесите творожный сыр. Лук нарежьте тонкими полукольцами (если резкий — быстро ошпарьте или сбрызните лимонным соком), разложите поверх сыра и добавьте кусочки малосольной сельди. При желании присыпьте укропом и перцем. Сверните рулет с помощью пергамента, плотно утрамбуйте, заверните и уберите в холодильник минимум на 1-2 часа (лучше на ночь).

Ранее мы делились рецептом горячего на Новый год. Этот чумовой маринад превратит крылья в нечто особенное.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот быстрый суп победит все щи и борщи: простой, но все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом
Общество
Этот быстрый суп победит все щи и борщи: простой, но все хотят добавки — вкуснятина с сыром, фрикадельками и рисом
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
Общество
Как быстро удалить ржавчину и известковый налет с раковины: проверенные методы для блестящей сантехники
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
Общество
Новогодний бриллиант: французский торт «Опера». Не пирожное, а многослойное чудо с кофе, шоколадом и миндалем
На Новый год готовим «Яйца дракона»: шикарное горячее из фарша и картошки
Общество
На Новый год готовим «Яйца дракона»: шикарное горячее из фарша и картошки
Хрустящий картофель-смэш с чесноком — готовлю в духовке со сливочным маслом вместо картошки по-деревенски и фри
Общество
Хрустящий картофель-смэш с чесноком — готовлю в духовке со сливочным маслом вместо картошки по-деревенски и фри
картошка
картофель
селедка
простой рецепт
Новый год
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.