Картофельный рулет с селедкой — холодная закуска на Новый год из простых ингредиентов

Этот рулет — тот самый «вау-эффект» без сложных техник: снаружи румяная картофельная основа с сыром, а внутри — нежный слой творожного сыра, пикантный лук и малосольная сельдь. Получается празднично, сытно и очень по-новогоднему, а главное — все из понятных продуктов.

Ингредиенты (на форму ~30×20 см): картофель — 4-5 шт. (крупный), сыр твердый — 200 г, соль, перец, немного растительного масла (по желанию). Для начинки: творожный сыр — 250–300 г, лук репчатый или красный — 1 шт., сельдь малосольная (филе) — 200–250 г, укроп — небольшой пучок (по желанию), лимонный сок — 1-2 ч. л. (по желанию), черный перец — по вкусу.

Приготовление: картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружочками. Форму 30×20 см застелите пергаментом, посыпьте половиной тертого твердого сыра, выложите картофель внахлест, слегка посолите и поперчите, сверху распределите оставшийся сыр. Запекайте при 190 °C 15–20 минут до легкой румяности, чтобы основа стала мягкой и гнулась. Дайте ей остыть, затем ровным слоем нанесите творожный сыр. Лук нарежьте тонкими полукольцами (если резкий — быстро ошпарьте или сбрызните лимонным соком), разложите поверх сыра и добавьте кусочки малосольной сельди. При желании присыпьте укропом и перцем. Сверните рулет с помощью пергамента, плотно утрамбуйте, заверните и уберите в холодильник минимум на 1-2 часа (лучше на ночь).

