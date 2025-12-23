Хрустящий картофель-смэш с чесноком — готовлю в духовке со сливочным маслом вместо картошки по-деревенски и фри

Этот картофель — кулинарный трюк, который дает максимальный хруст при минимуме усилий. Секрет в том, что отваренные до готовности клубни не режут, а слегка «бьют», чтобы они треснули. Затем их запекают в сливочном масле с чесноком и травами. В результате получается картошка с невероятно хрустящими открытыми краями и нежной тающей серединкой. Это гораздо интереснее и ароматнее обычной фри или деревенской.

Картофель (800 г) среднего размера тщательно мою щеткой. Не очищая, закладываю в кастрюлю, заливаю холодной водой, добавляю соль (1–2 ст. л.) и довожу до кипения. Варю 15–20 минут до состояния, когда картофель легко протыкается вилкой, но еще не разваливается. Воду сливаю и даю картофелю немного остыть и обсохнуть 5–10 минут.

Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом.

Каждый вареный картофель аккуратно раскладываю на противне. Сверху накрываю его плоской стороной большой поварской лопатки, ладонью или дном стакана и слегка надавливаю, чтобы картофелина «треснула» и расплющилась, но не рассыпалась полностью.

В отдельной пиале растапливаю сливочное масло (50–70 г). Добавляю к нему сушеные итальянские травы (2 ч. л.), соль по вкусу и чеснок (2 зубчика), пропущенный через пресс. Перемешиваю.

С помощью кисточки обильно смазываю каждый «битый» картофель ароматным масляным соусом, стараясь, чтобы он попал и в трещинки.

Запекаю в разогретой духовке 25–30 минут, пока края картофеля не станут золотисто-коричневыми и хрустящими, а сверху не появится аппетитная корочка.

Подаю горячим прямо с противня, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушка, укроп) при желании.

