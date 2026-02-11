Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:59

Картофельная бабка как у бабушки — сытный домашний рецепт с мясом для буднего и праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофельная бабка — одно из самых любимых блюд белорусской кухни. Оно простое, сытное и подходит как для буднего обеда, так и для праздничного стола. Секрет вкуса — нежная картофельная масса и ароматный мясной фарш, которые делают бабку настоящим домашним шедевром.

Для приготовления понадобится 10 картофелин среднего размера, 500 г мясного фарша, 3 луковицы, столовая ложка муки, соль, перец и любимые специи. Картофель чистим и трем на крупной терке, смешиваем с мукой и солью. Лук нарезаем и обжариваем с фаршем до готовности; вместо фарша можно взять бекон или копченую грудинку для более насыщенного вкуса. Соединяем мясо с картофелем, выкладываем в форму и запекаем при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки.

Подаем горячей, украшая зеленью, с сметаной или кетчупом. Простое и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Ранее сообщалось, что иногда так хочется накормить семью чем-то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Общество
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Общество
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Выкладываю слоями — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут
Общество
Выкладываю слоями — и в духовку: картофельная запеканка «Пастушка» всего за 30 минут
Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок
Семья и жизнь
Манник на кефире с лимонной цедрой — рецепт для душевных посиделок
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.