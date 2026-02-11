Картофельная бабка как у бабушки — сытный домашний рецепт с мясом для буднего и праздничного стола

Картофельная бабка как у бабушки — сытный домашний рецепт с мясом для буднего и праздничного стола

Картофельная бабка — одно из самых любимых блюд белорусской кухни. Оно простое, сытное и подходит как для буднего обеда, так и для праздничного стола. Секрет вкуса — нежная картофельная масса и ароматный мясной фарш, которые делают бабку настоящим домашним шедевром.

Для приготовления понадобится 10 картофелин среднего размера, 500 г мясного фарша, 3 луковицы, столовая ложка муки, соль, перец и любимые специи. Картофель чистим и трем на крупной терке, смешиваем с мукой и солью. Лук нарезаем и обжариваем с фаршем до готовности; вместо фарша можно взять бекон или копченую грудинку для более насыщенного вкуса. Соединяем мясо с картофелем, выкладываем в форму и запекаем при 180 °C 40–50 минут до золотистой корочки.

Подаем горячей, украшая зеленью, с сметаной или кетчупом. Простое и ароматное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Ранее сообщалось, что иногда так хочется накормить семью чем-то вкусным, но без долгого стояния у плиты. Этот рецепт выручает именно в такие дни: продукты самые обычные, а результат как в хорошем кафе. Небольшие хитрости делают блюдо особенно ароматным и насыщенным.