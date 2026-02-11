Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 21:35

Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе

Власти Кубани назвали назвали фейком невыдачу диплома как причину стрельбы

Ситуация у Анапского индустриального техникума Ситуация у Анапского индустриального техникума Фото: РИА Новости
Власти Краснодарского края опровергли ложные данные о причинах стрельбы в техникуме Анапы. В Telegram-канале оперштаба уточнили, что распространяемое в соцсетях аудиосообщение о покупке диплома за 600 тыс. рублей не соответствует действительности.

Аудиосообщение о покупке диплома, как причина стрельбы в Анапе, — фейк. Нападавший — студент второго курса. Ему предстояло учиться до 2028 года. И он никаким образом не мог завершить обучение досрочно. Это в принципе невозможно, — сказано в сообщении.

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил несовершеннолетний. В результате инцидента погиб один человек.

Позже сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что в связи с ростом числа нападений в образовательных учреждениях необходимо обеспечить школы квалифицированными психологами. По его словам, инциденты, аналогичные стрельбе в колледже Анапы, нужно предотвращать заблаговременно.

Кроме того, преподаватели и студенты Анапского индустриального техникума во время нападения действовали по инструкции, сообщила городская мэрия. Охранник, получив ранение, успел вызвать спецслужбы и сообщить по рации о происшествии на второй пост.

