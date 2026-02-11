Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время стрельбы

Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время стрельбы Мэрия Анапы: студенты и персонал техникума действовали по инструкции

Преподаватели и студенты Анапского индустриального техникума во время нападения действовали по инструкции, сообщила городская мэрия в Telegram-канале. Охранник, получив ранение, успел вызвать спецслужбы и сообщить по рации о происшествии на второй пост.

Это позволило оперативно донести сигнал до преподавателей и студентов, которые успели забаррикадироваться в аудиториях, согласно отработанным инструкциям. К сожалению, от полученных ранений Николай Павлович погиб, — сказано в сообщении.

Там добавили, что семье погибшего в настоящее время оказывают психологическую поддержку, с ними работают специалисты. Также пострадали библиотекарь и студент, но их жизни вне опасности.

Тем временем министр образования и науки Краснодарского края Елена Воробьева рассказала, что после стрельбы в регионе усилят меры антитеррористической защищенности образовательных организаций. Она назвала произошедшее вопиющим случаем и выразила соболезнования близким погибшего охранника, который ценой своей жизни спас студентов.