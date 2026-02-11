Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:08

На Кубани усилят меры по защите школ и колледжей после стрельбы в Анапе

Ситуация у Анапского индустриального техникума Ситуация у Анапского индустриального техникума Фото: Стрингер/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснодарском крае усилят меры антитеррористической защищенности образовательных организаций после стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, заявила министр образования региона Елена Воробьева в своем Telegram-канале. Она назвала произошедшее вопиющим случаем и выразила соболезнования близким погибшего охранника, который ценой своей жизни спас студентов.

Состоялось оперативное совещание с руководителями государственных и частных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и программы СПО, об усилении мер обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, — написала она.

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил несовершеннолетний. В результате инцидента погиб один человек.

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что в связи с ростом числа нападений в образовательных учреждениях необходимо обеспечить школы квалифицированными психологами. По его словам, инциденты, аналогичные стрельбе в колледже Анапы, нужно предотвращать заблаговременно.

Анапа
стрельбы
техникумы
колледжи
школы
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.