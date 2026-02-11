На Кубани усилят меры по защите школ и колледжей после стрельбы в Анапе

В Краснодарском крае усилят меры антитеррористической защищенности образовательных организаций после стрельбы в Анапском индустриальном техникуме, заявила министр образования региона Елена Воробьева в своем Telegram-канале. Она назвала произошедшее вопиющим случаем и выразила соболезнования близким погибшего охранника, который ценой своей жизни спас студентов.

Состоялось оперативное совещание с руководителями государственных и частных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и программы СПО, об усилении мер обеспечения антитеррористической защищенности образовательных организаций, — написала она.

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил несовершеннолетний. В результате инцидента погиб один человек.

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что в связи с ростом числа нападений в образовательных учреждениях необходимо обеспечить школы квалифицированными психологами. По его словам, инциденты, аналогичные стрельбе в колледже Анапы, нужно предотвращать заблаговременно.