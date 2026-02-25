Занятия на тренажере машиниста в день открытых дверей в колледже московского транспорта

Школьники назвали ключевые причины ухода в колледж после девятого класса РБК: нежелание сдавать ЕГЭ стало основной причиной ухода школьников в колледж

Почти половина школьников седьмых-девятых классов, решивших пойти учиться в колледж, объяснили свой выбор нежеланием сдавать ЕГЭ, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования. При этом значительная часть таких учеников впоследствии планирует поступать в высшие учебные заведения.

Среди других популярных мотивов респонденты назвали желание быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь, гарантии трудоустройства, получение хороших практических навыков и продолжительность учебы, которая занимает меньше времени, чем в вузе. Эти варианты выбрали от 29% до 35% опрошенных.

Почти четверть участников (24%) отметили достойный уровень образования в колледжах. Реже школьники указывали негативные причины, такие как сомнения в собственных силах для поступления в вуз (21%) и нехватка средств на оплату университетского образования (17%).

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил мнение, что результаты ЕГЭ показывают уровень подготовки к системе экзамена, а не общий уровень образования. Он отметил, что в такой системе преимущество у более обеспеченных семей, которые могут позволить услуги репетиторов.