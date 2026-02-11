Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 23:17

Над Севастополем сбили две воздушные цели

Развожаев: над Севастополем сбиты две воздушные цели

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Над акваторией Черного моря в Севастополе сбиты две воздушные цели, написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ПВО продолжает отражать атаку.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели, — написал он.

Ранее жители Знаменского (входит в Карасунский внутригородской округ в рамках городского округа Краснодара) нашли фрагмент беспилотника на улице сразу после громкого взрыва в небе. Также местные жители пожаловались на запах керосина.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что в районе Запорожской атомной электростанции продолжает сохраняться напряженная ситуация из-за атак ВСУ. По ее словам, удары украинской стороны практически не прекращаются, исключение составляли лишь периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ на станции.

Кроме того, ночью 11 февраля над регионами России ликвидировали и перехватили 108 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 49 и 29 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей, по семь — над Саратовской областью и акваторией Черного моря.

